İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3992
  • EURO
    21,2397
  • ALTIN
    1244.33
  • BIST100
    5059.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool 4 maç aranın ardından farklı kazandı
Spor

Liverpool 4 maç aranın ardından farklı kazandı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Leeds United'ı 6-1 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet aldı.

18 Nisan 2023 Salı 00:03 - Güncelleme:
Liverpool 4 maç aranın ardından farklı kazandı
ABONE OL

Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United'a konuk oldu.

Elland Road'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 6-1 kötü gidişe farklı galibiyetle dur dedi.

Maçın ilk yarım saatinde iyi direnen Leeds United'ın duvarını 35'te Gakpo'yla kıran Liverpool, 39'da Salah'ın golüyle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ev sahibi Leeds, 47'de Sinisterra'yla farkı bire indirdi. 52'de Jota hızlı bir yanıt vererek farkı yeniden ikiye çıkardı. Salah'ın 64'te ve Jota'nın 74'te attığı gollerle skor 5-1'e gelirken Darwin Nunez 90'da son sözü söyledi ve maç 6-1'lik Liverpool zaferiyle tamamlandı.

SALAH'IN REKORU

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Leeds ağlarına gönderdiği iki golle ilginç bir Premier Lig rekoru kırdı. Salah, toplamda 107 sol ayak golüne ulaşarak bu özelliğiyle Premier Lig'in zirvesine adını yazdırdı.

Liverpool bu galibiyetle 4 maçtır süren kazanamama serisini de sona erdirdi ve 47 puana yükseldi. Leeds ise 29 puanda kalarak düşme potasının 2 puan üzerinde haftayı tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.