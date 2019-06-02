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Liverpool 6. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı

İngiltere'nin Liverpool takımı, 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının şampiyonu, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan finalde belli oldu.

İngiliz ekiplerinin karşılaştığı maçta, 1977, 1978, 1981, 1984, 1985, 2005, 2007 ve 2018'den sonra 9. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Liverpool, tarihinin ilk finaline çıkan Tottenham'ı 2-0 yendi.

Liverpool böylece 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005'ten sonra tarihindeki 6. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi kupasını en fazla kazanan takımlar arasında Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından 3'üncülüğe yerleşti. Liverpool, 5'er şampiyonluğu bulunan Bayern Münih ve Barcelona'yı 4. sıraya itti.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı 3'er kez kazanan Liverpool, Avrupa kupalarındaki şampiyonluk sayısını da 12'ye yükseltti.

Klopp 3. denemesinde başardı

Daha önce Borussia Dortmund (2013) ve Liverpool'un (2018) başında çıktığı iki Şampiyonlar Ligi finalini de kaybeden Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 3. denemesinde kupayı kazanmayı başardı.

Klopp bu sayede 1997, 1998 ve 2003'te Juventus ile çıktığı üç Şampiyonlar Ligi finalinden de boynu bükük ayrılan İtalyan Marcello Lippi'den sonra bu kötü istatistikle kayıtlara geçen 2. teknik direktör olmaktan da kurtuldu.

Bu sezon İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu son haftaya kadar kovalayan, 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Lig Kupası finallerinde kaybeden Klopp, Liverpool ile ilk kupasını kazandı.

51 yaşındaki Klopp, Bob Paisley, Joe Fagan ve Rafael Benitez'den sonra Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşıyan 4. teknik direktör oldu.

Salah'ın golü tarihe geçti

Final maçının 2. dakikasında penaltıdan attığı golle Liverpool'u öne geçiren Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, Avrupa futbol tarihindeki yerini aldı.

26 yaşındaki Salah, Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba ve takım arkadaşı Sadio Mane'den sonra Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan 5. Afrikalı futbolcu oldu.

Salah'ın maçın başlamasından 1 dakika 48 saniye sonra kaydettiği gol de Şampiyonlar Ligi final maçları tarihinde 3. en kısa sürede atılan gol olarak kayıtlara geçti. Paolo Maldini, 2005'teki finalin 51. saniyesi, Enrique Mateos ise 1959'daki finalin ilk dakikasında fileleri havalandırmıştı.

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