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Spor

Liverpool 90+5'te yıkıldı! Ozan Kabak...

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ında forma giydiği Liverpool, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 18:10 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 18:10
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Anfield Stadı'nda oynanan mücadelede Liverpool, 3. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Konuk ekip Newcastle United'ın 90+5. dakikada Joe Willock ile bulduğu gol, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Premier Lig'de 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının ardından üçüncü kez 20 gole ulaşan Salah, Liverpool'da bu başarıyı yakalayan ilk oyuncu oldu.

Liverpool'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 54'e yükselten Liverpool 6. sırada, 36 puanlı Newcastle United ise 15. sırada yer aldı.

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