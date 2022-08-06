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Spor

Liverpool Aleksandar Mitrovic'i durduramadı

Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Fulham'ın golcüsü Aleksandar Mitrovic iki kez fileleri havalandırarak maça damga vuran isim oldu.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez'in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham'ı 2-1'lik skorla bir kez daha öne taşıdı. Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da lige birer puanla başladı.

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