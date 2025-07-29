Liverpool Alexander Isak için gözünü kararttı! 100 milyonluk teklif yolda

Liverpool, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için Newcastle United'ın yıldız forveti Alexander Isak'ı kadrosuna katmak istiyor. Gazeteci Sasha Tavolieri'nin haberine göre, kırmızılar, İsveçli oyuncuyla kişisel sözleşme şartlarında şimdiden anlaştı.

Beş yıllık bir kontrat üzerinden prensip anlaşmasına varılan 24 yaşındaki golcü için Liverpool'un Newcastle'a 100 milyon sterlin (yaklaşık 115 milyon avro) değerinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Newcastle ise yıldız oyuncusunun bonservisini 150 milyon sterlin (yaklaşık 173 milyon avro) olarak belirlemiş durumda. Liverpool'un performansa dayalı bonuslarla toplamda yaklaşık 120 milyon sterline (138 milyon avro) çıkabileceği ifade ediliyor. İki kulüp yetkililerinin önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.