İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5753
  • EURO
    47,054
  • ALTIN
    4338.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool Alexander Isak için gözünü kararttı! 100 milyonluk teklif yolda
Spor

Liverpool Alexander Isak için gözünü kararttı! 100 milyonluk teklif yolda

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Liverpool, Newcastle United'ın yıldız forveti Alexander Isak için 100 milyon sterlin teklif hazırlığında.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 11:37 - Güncelleme:
Liverpool Alexander Isak için gözünü kararttı! 100 milyonluk teklif yolda
ABONE OL

Liverpool, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için Newcastle United'ın yıldız forveti Alexander Isak'ı kadrosuna katmak istiyor. Gazeteci Sasha Tavolieri'nin haberine göre, kırmızılar, İsveçli oyuncuyla kişisel sözleşme şartlarında şimdiden anlaştı.

Beş yıllık bir kontrat üzerinden prensip anlaşmasına varılan 24 yaşındaki golcü için Liverpool'un Newcastle'a 100 milyon sterlin (yaklaşık 115 milyon avro) değerinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Newcastle ise yıldız oyuncusunun bonservisini 150 milyon sterlin (yaklaşık 173 milyon avro) olarak belirlemiş durumda. Liverpool'un performansa dayalı bonuslarla toplamda yaklaşık 120 milyon sterline (138 milyon avro) çıkabileceği ifade ediliyor. İki kulüp yetkililerinin önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.