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Spor

Liverpool Arsenal'e acımadı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, sahasında Arsenal'i ağırladı. Kırmızıların 3-1 galip ayrıldığı maçta sonradan oyuna giren yeni transfer Diego Jota ilk maçında golle tanıştı.

29 Eylül 2020 Salı 00:27 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 00:27
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Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Mücadelenin ilk yarısında arka arkaya gelen gollerle izleyiciler zevki yüksek bir maç izledi. Dakikalar 25'i gösterdiğinde Lacazette'in golüyle Arsenal öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra 28'de Sadio Mane karşılaşmaya eşitliği getiren golü kaydetti. 34'e gelindiğinde ise Liverpool sağ beki Alexander-Arnold, sol bek Andrew Robertson'a asist yaparak takımlarını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda üst üste oyuncu değişiklikleriyle taraflar birbirine sağlamaya çalışırken aranan gol bir türlü gelmedi. DAkikalar 88'e geldiğinde ise yeni transfer Diego Jota, Arsenal filelerini havalandırarak skoru 3-1 yaptı ve maçın skorunu ilan etti.

Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana yükselerek 3'te 3 yaptı, Arsenal ise sezonun ilk mağlubiyetini ve puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

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