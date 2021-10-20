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Spor

Liverpool, Atletico Madrid'in geri dönüşünü engelledi

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:31 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:31
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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'e konuk oldu.

Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Liverpool 3-2 kazanarak üç puanı hanesina yazdıran taraf oldu.

Gol düellosunda Liverpool 8'de Salah'ın golüyle öne geçerken 13. dakikada Naby Keita farkı ikiye çıkardı. Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Griezmann, 20 ve 34. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının 2-2 bitmesini sağladı.

52. dakikada Griezmann, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 78. dakikada Liverpool'un kazandığı penaltıda topun başına gelen Salah, takımına üç puanı getiren golü kaydeden isim oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

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