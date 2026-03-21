Liverpool, Brighton'a kaybetti

Brighton, Welbeck'in golleriyle Liverpool'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Liverpool'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
Liverpool, Brighton'a kaybetti
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Liverpool, The American Express Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Ev sahibi Brighton, 14. dakikada Danny Welbeck ile 1-0 öne geçti. Liverpool, 30. dakikada Milos Kerkez ile 1-1'i buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Brighton, ilk golü atan Welbeck ile 56. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

LIVERPOOL GALİBİYETE HASRET

Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde eden Brighton, 43 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Liverpool, 49 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Brighton, Burnley deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

