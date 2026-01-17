İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool, Burnley'e takıldı

Liverpool, Premier Lig'in 22. haftasında Anfield'da Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızılar bu sonuçla ligdeki beraberlik serisini 4 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Liverpool, Burnley'e takıldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool ile Burnley karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Liverpool, 32. dakikada Dominik Szoboszlai ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Florian Wirtz, 42. dakikada Liverpool'u öne geçirdi.

Konuk ekip Burnley, 65. dakikada Marcus Edwards ile eşitliği sağladı.

Ligde oynadığı son 4 maçı berabere biten Liverpool, puanını 36'ya çıkardı. Lig 19'uncusu Burnley ise puanını 14'e yükseltti.

Liverpool, gelecek hafta Bournemouth'a konuk olacak. Burnley ise Tottenham'ı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.