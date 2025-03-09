Liverpool Darwin Núñez'i gözden çıkardı! Hedef João Pedro

Liverpool, Brighton forması giyen João Pedro'yu kadrosuna katmak için 50 milyon avroluk bir teklif hazırlıyor. Empire of the Kop'un haberine göre, Kırmızılar, 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun hem forvet hem de kanatlarda oynayabilme yeteneğini önemli bir avantaj olarak görüyor.

Bu sezon Brighton ile 24 maça çıkan João Pedro, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri de 50 milyon avro olarak gösteriliyor. Liverpool, Darwin Núñez'in yerine uzun vadeli bir alternatif yaratmak istiyor.