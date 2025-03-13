Liverpool, Dembele için kesenin ağzını açtı

Liverpool, yaz transfer dönemi için büyük bir transfer hazırlığına başladı.

Fichajes'te yer alan habere göre, Liverpool, Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele ile ilgileniyor.

İngiliz ekibinin, Dembele için 100 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planladığı yazıldı.

Paris Saint-Germain'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Fransız futbolcu, 36 maçta 29 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Dembele'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.