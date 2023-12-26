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Spor

Liverpool, deplasmanda 3 puanı aldı!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Burnley'e konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

26 Aralık 2023 Salı 22:38 - Güncelleme:
Liverpool, deplasmanda 3 puanı aldı!
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Premier Lig'in 19. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Burnley ile karşılaştı.

Turf Moor'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Darwin Nunez, 90. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Liverpool'da Elliot'un 55. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Konuk ekibin ilk golübü atan Nunez, 12 maç aranın ardından fileleri havalandırmayı başardı.

Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla zirveye oturdu. Burnley ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Newcastle'ı ağırlayacak. Burnley ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

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