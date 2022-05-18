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Spor

Liverpool deplasmanda kazanarak şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:00 - Güncelleme:
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Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a konuk oldu.

St. Mary's Stadium'da oynanan maçı Liverpool 2-1 kazanarak ligin son haftasına Manchester City'nin 1 puan gerisinde girmeyi başardı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Redmond'un golüyle geriye düşen Liverpool, 27'de Minamino ve 67'de Matip'in golleriyle galip gelmeyi başardı.

Mücadeleye Liverpool Mane, Salah gibi yıldızlarından yoksun çıksa da galip gelmeyi başararak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Liverpool bu galibiyetle puanını 89'a çıkarırken Southampton ise 40 puanda kaldı.

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