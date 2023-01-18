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Spor

Liverpool deplasmanda tek golle turladı

Liverpool, İngiltere FA Cup'ın 3. tur rövanş karşılaşmasında deplasmanda konuğu olduğu Wolverhampton'ı 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 00:52 - Güncelleme:
Liverpool deplasmanda tek golle turladı
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FA Cup 3. Tur tekrar maçında Liverpool, Wolverhampton ile karşılaştı.

Molineux Stadium'da oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Harvey Elliott kaydetti. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.

2023'TE İLK KEZ KAZANDI

İngiliz devi bu sonuçla 2023'te ilk kez galibiyete uzandı. Mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi sebebiyle maç gecikmeli başladı.

Liverpool'da Fabio Carvalho'nun 35. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool bu sonuçla kupada adını 4. tura yazdıran taraf oldu. İngiliz devinin kupada bir sonraki rakibi Brighton olacak.

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