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Spor

Liverpool deplasmandan 1 puanla döndü

Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United'a konuk olan Liverpool karşılaşmayı 2-2'lik skorla tamamladı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

27 Nisan 2024 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
Liverpool deplasmandan 1 puanla döndü
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Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool'un gollerini 48. dakikada Andrew Robertson ve 65. dakikada Alphonse Areola (KK), West Ham United'ın gollerini 43. dakikada Jarrod Bowen ve 77. dakikada Michail Antonio kaydetti.

Liverpool bu beraberlikle 75 puana yükselirken, West Ham United da 49 puana çıktı.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Tottenham'ı konuk ederken, West Ham United ise Chelsea deplasmanına gidecek.

İşte Premier Lig'de oluşan son puan durumu:

1- Arsenal 77 puan (1 maçı eksik)

2- Manchester City 76 puan (2 maçı eksik)

3- Liverpool 75 puan

LIVERPOOL'DA GERGİNLİK

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp oyuncu değişikliği sırasında gol yemeleriyle birlikte Muhammed Salah'a bir şeyler söyledi.

Muhammed Salah'ta teknik direktörü Klopp'a sert bir şekilde yanıt verip el kol işaretleriyle üstüne yürümek istedi fakat Darwin Nunez araya girdi ve Salah'ı uzaklaştırdı.

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