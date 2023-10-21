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Spor

Liverpool, derbide Everton'u 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nde iki Merseyside ekibini karşı karşıya getiren maçta Liverpool sahasında Everton'ı konuk etti. Kırmızılar, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın iki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

21 Ekim 2023 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
Liverpool, derbide Everton'u 2-0 mağlup etti
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Sean Dyche'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool 1-0 kazanırken galibiyet gollerini 75 ve 90+7. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Salah'ın ilk golü penaltıdan geldi.

Konuk ekip Everton'da Ashley Young, 37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 20'ye yükseltirken, Everton 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Nottingham Forest'ı ağırlarken, Everton deplasmanda West Ham'a konuk olacak.

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