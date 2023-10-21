Liverpool, derbide Everton'u 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Sean Dyche'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool 1-0 kazanırken galibiyet gollerini 75 ve 90+7. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Salah'ın ilk golü penaltıdan geldi.
Konuk ekip Everton'da Ashley Young, 37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 20'ye yükseltirken, Everton 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Nottingham Forest'ı ağırlarken, Everton deplasmanda West Ham'a konuk olacak.