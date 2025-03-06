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Spor

Liverpool dev maçta PSG'yi tek golle yıktı!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Paris Saint-Germain'i Harvey Elliott'un 87. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi6 Mart 2025 Perşembe 01:20 - Güncelleme:
Liverpool dev maçta PSG'yi tek golle yıktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki mücadelede kazanan 1-0'lık skor ile Liverpool oldu.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Harvey Elliott attı.

PSG'NİN BASKISI SONUÇ VERMEDİ!

PSG, Liverpool karşısında performansıyla dikkat çekti. Fransız temsilcisi, birçok pozisyondan faydalanamadı ve kaleci Alisson Becker'i geçemedi. Liverpool ise PSG karşısında etkisiz futboluyla dikkat çekti.

PSG'nin ilk yarıda Khvicha Kvaratskhelia ile bulduğu bir gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesiyle iptal edildi.

PSG, karşılaşmayı 27 şutta 10 isabetle tamamladı. Liverpool ise 2 şutta 1 isabet buldu ve maçı 1-0 kazandı. Liverpool'un file bekçisi Alisson Becker, karşılaşmayı 9 kurtarışla tamamladı.

Liverpool'un 1-0'lık galibiyetiyle Paris Saint-Germain'in Devler Ligi'ndeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İki takım gelecek hafta rövanş mücadelesinde İngiltere'de kozlarını paylaşacak. 11 Mart Salı günkü rövanş maçı Anfield'da oynanacak.

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