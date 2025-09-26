İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,575
  • EURO
    48,5523
  • ALTIN
    5014.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, Diogo Jota'nın alacaklarını ailesine ödedi
Spor

Liverpool, Diogo Jota'nın alacaklarını ailesine ödedi

Premier Lig ekibi Liverpool, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Diogo Jota için anlamlı bir adım attı. İngiliz devi, Portekizli oyuncunun ailesine kontratında yer alan tutar kadar ödeme yaptı.

HABER MERKEZİ26 Eylül 2025 Cuma 14:14 - Güncelleme:
Liverpool, Diogo Jota'nın alacaklarını ailesine ödedi
ABONE OL

Liverpool, geçtiğimiz aylarda oyuncusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından takdire şayan bir harekete imza attı.

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Alev alan araçta sıkışarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki futbolcunun yası hala tutulurken, kulübü Liverpool, Jota'nın ailesine bir jest yaptı.

TÜM HAKLARI, AİLESİNE ÖDENDİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kulübün Jota'nın ailesine oyuncunun kontratını yer alan tutar kadar ödeme yaptığını açıkladı.

Slot, şunları söyledi:

"Diogo Jota'nın vefatının ardından sözleşmesinde bulunan hak edişlerin tamamı kulüp tarafından ailesine ödendi."

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.