İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool, Ekitike'den vazgeçmiyor

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Eintracht Frankfurt oyuncusu Hugo Ekitike'yi gündemine aldı. Oyuncu için Liverpool'un teklifi 80 milyon euro.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
Liverpool, Ekitike'den vazgeçmiyor
ABONE OL

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren son Premier Lig şampiyonu Liverpool, hücüm hattını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Liverpool'un hedefindeki isim Eintracht Frankfurt oyuncusu Hugo Ekitike.

The Athletic'in haberine göre Liverpool, Hugo Ekitike'yi kadrosuna katmak için Frankfurt'a yaptığı teklifi 80 milyon euroya yükseltti.

Edinilen bilgilere göre Ekitike ile Newcastle United ve Manchester United'da ilgileniyordu, ancak oyuncunun tercihi Liverpool yönünde.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 48 maça çıkan Hugo Ekitike, 22 gol ve 12 asistlik katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.