Liverpool, Elif Elmas'ı kadrosuna katamadı

Orta saha oyuncuları James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Jordan Henderson ve Fabinho'nun kulüpten ayrılmasının ardından aynı bölgeye Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo ve Ryan Gravenberch eklemelerini yapan Liverpool'un gündeminde bir tanıdık ismin olduğu ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Napoli forması giyen eski Fenerbahçeli Elif Elmas'ı kadrosuna katmak için Napoli'ye 30 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Ancak İtalyan kulübünün Elif Elmas'ı satma düşüncesinde olmadığı için bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

LEIPZIG DE REDDEDİLDİ

Öte yandan Bundesliga ekibi Leipzig'in de Elif Elmas için girişimde bulunduğu fakat olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Napoli'nin genç oyuncuyu kadrosunda tutmaya kararlı olduğu ifade edildi.

DEV KULÜPLER SIRADA

Makedon basını da geçtiğimiz günlerde Inter'in ara transfer döneminde Elif Elmas'ı kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Elif Elmas'ın Napoli ile sözleşmesinin 2025 yılında sona erecek. Başarılı orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde 175 maçta 17 gol attı ve 11 asist yaptı.