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Spor

Liverpool emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor

Liverpool, Premier WLig'in 27. haftasında konuk ettiği Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Merseyside ekibi bu sonuçla birlikte en yakın rakibi Arsenal ile olan puan farkını 13'e yükseltti.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 01:33 - Güncelleme:
Liverpool emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor
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Premier Lig'in 27. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool evinde Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai ve 63. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 67 puana ulaşırken, Newcastle United 44 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Southampton'ı ağırlarken Newcastle United deplasmanda West Ham ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLUK YAKIN

Ligde liderliğini pekiştiren Liverpool, 67 puana ulaşarak en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.

Liverpool'un Arsenal'den 1 maç fazlası bulunuyor.

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