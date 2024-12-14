Liverpool evinde 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maç 2-2 sona erdi.

Fulham, 11. dakikada Andreas Pereira ile öne geçti. Liverpool'da Andrew Robertson, 17. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Anfield'daki maçın ilk yarısı Fulham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Liverpool, 47'de beraberliği buldu. Bu dakikada Muhammed Salah'ın ortasında Cody Gakpo, takımına eşitliği getirdi.

Fulham, 76. dakikada Rodrigo Muniz ile bir gol daha buldu ve yeniden öne geçti. Liverpool'da Diogo Jota, 86'da sahneye çıktı ve maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Liverpool 36, Fulham 24 puana yükseldi.

Liverpool, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fulham, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.