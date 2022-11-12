Liverpool evinde 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig'de Livrpool ile Southampton karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Nathan Jones ile ilk maçına çıkan Southampton, Liverpool'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Roberto Firmino, 21 ve 42. dakikada Darwin Nunez kaydetti. Southampton'ın tek golü 9. dakikada Che Adams'tan geldi.

Jürgen Klopp'un başında olduğu Liverpool'un 75 milyon euroluk golcüsü Che Adams Darwin Nunez, 10 lig maçaında 5 gole ulaştı.

Ligde son iki maçını kazanan Liverpool puanını 22 yaptı. Son üç lig maçını kaybeden Southampton 12 puanda kaldı.

Dünya Kupası'nın ardından Liverpool, Aston Villa'ya konuk olacak. Southampton, Brighton'ı ağırlayacak.