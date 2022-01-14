İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5999
  • EURO
    15,6528
  • ALTIN
    796.294
  • BIST100
    2070.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool evinde Arsenal ile yenişemedi
Spor

Liverpool evinde Arsenal ile yenişemedi

Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında evinde konuk ettiği Arsenal ile 0-0 berabere kaldı.

14 Ocak 2022 Cuma 00:52 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 00:52
ABONE OL

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçın 24. dakikasında Xhaka'nın Jota'ya yaptığı sert hareket kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikadan itibaren Liverpool, maçın sonuna kadar etkili ataklar geliştirmeye çalışsa da Arsenal kalesini gole kapatmayı başardı ve rövanş için istediğini alan taraf oldu.

İngiltere Lig Kupası'nda ikinci finalisti belirleyecek yarı final rövanş karşılaşması 20 Ocak Perşembe günü Emirates Stadı'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.