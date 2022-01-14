Liverpool evinde Arsenal ile yenişemedi

14 Ocak 2022 Cuma 00:52 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 00:52

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçın 24. dakikasında Xhaka'nın Jota'ya yaptığı sert hareket kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikadan itibaren Liverpool, maçın sonuna kadar etkili ataklar geliştirmeye çalışsa da Arsenal kalesini gole kapatmayı başardı ve rövanş için istediğini alan taraf oldu.

İngiltere Lig Kupası'nda ikinci finalisti belirleyecek yarı final rövanş karşılaşması 20 Ocak Perşembe günü Emirates Stadı'nda oynanacak.