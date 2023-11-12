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Spor

Liverpool evinde farklı galip!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, kendi sahasında Brentford'u ağırladı. Merseyside ekibi, Mohammed Salah'ın iki gol atarak yıldızlaştığı mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

12 Kasım 2023 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Liverpool evinde farklı galip!
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İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool evinde ağırladığı Brentford'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 39 ve 62. dakikalarda Mohammed Salah ve 74. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Liverpool bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Brentford ise 16 puanda kaldı.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Manchester City'e konuk olurken, Brentford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

Ligde şampiyonluk hedefleyen Liverpool, bu sezon Premier Lig'de 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamış oldu.

Liverpool'un en golcü ismi Mohammed Salah ise, ligde 10 gole ulaşmış oldu.

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