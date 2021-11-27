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Spor

Liverpool evinde farklı kazandı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında evinde Southampton'ı 4-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 22:28 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 22:28
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İngiltere Premier Lig'de oynanan 13. hafta maçında Liverpool, sahasında Southampton'ı 4-0 mağlup etti.

Liverpool'a farklı galibiyeti getiren golleri 2 ve 32. dakikalarda Diogo Jota, 37. dakikada Thiago Alcantara ile 52. dakikada Virgil van Dijk attı.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 28'e çıkarırken, Southampton 14 puanda kaldı.

Arsenal'a 10 dakika yetti

Arsenal, haftanın açılış maçında ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Newcastle United'ı ağırladı.

Başkent temsilcisi, rakibini 56. dakikada Bukayo Saka ve 66. dakikada Gabriel Martinelli'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Arsenal, bu galibiyetle 23 puana ulaşırken, Newcastle United 6 puanda kaldı.

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