Liverpool evinde güldü

İngiltere Premier Lig 6. hafta maçında Liverpool, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Molineux Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 2-1 kazandı.

Liverpool'un golleri 45+1. dakikada Ibrahima Konate, 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti. Wolves'un tek golü 56. dakikada Ait Nouri'den geldi.

Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Liverpool, 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Wolves ise 1 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Palace ile oynayacak. Wolves ise Brentford deplasmanına gidecek.