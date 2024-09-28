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Spor

Liverpool evinde güldü

İngiltere Premier Lig 6. hafta maçında Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

28 Eylül 2024 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Liverpool evinde güldü
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İngiltere Premier Lig 6. hafta maçında Liverpool, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Molineux Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 2-1 kazandı.

Liverpool'un golleri 45+1. dakikada Ibrahima Konate, 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti. Wolves'un tek golü 56. dakikada Ait Nouri'den geldi.

Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Liverpool, 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Wolves ise 1 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Palace ile oynayacak. Wolves ise Brentford deplasmanına gidecek.

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