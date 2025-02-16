Liverpool evinde hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, 15. dakikada Luis Diaz ile öne geçti. 37. dakikada Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Wolverhampton, 67. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Liverpool, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 60 puana yükseldi. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Wolverhampton, 19 puanda kaldı.

Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton, Bournemouth deplasmanına gidecek.