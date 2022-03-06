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Spor

Liverpool evinde tek golle kazandı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

AA6 Mart 2022 Pazar 00:21 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 00:21
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Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, West Ham United'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'in 28. haftasında West Ham United'ı Anfield Stadı'nda ağırlayan Liverpool, 27. dakikada Sadio Mane'nin golüyle galip geldi.

Art arda 7 galibiyete ulaşan Liverpool, 63 puana çıktı ve lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikincilikte yer aldı.

Dört hafta sonra mağlup olan West Ham United ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

Öte yandan haftanın tüm karşılaşmaları sırasında taraftarlar ve futbolcular tarafından Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya destek mesajları gönderildi.

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