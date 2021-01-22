Liverpool evinde yıkıldı! 68 maç sonra...

22 Ocak 2021 Cuma 01:02 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 01:02

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta maçında Liverpool, sahasında Burnley'i konuk etti.

Anfield'da oynanan maçı Burnley 1-0 kazanarak haftanın sürpriz skoruna imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Liverpool Salah ve Firmino gibi yıldızlarını sahaya sürdü. Ev sahibi Liverpool'un büyük oyun üstünlüğü olmasına rağmen dakikalar 83'ü gösterdiğinde Burnley penaltı kazandı ve Barnes'in golüyle konuk ekip öne geçti. Kalan dakikalarda Liverpool'un gol çabaları yetersiz kaldı ve Burnley kritik puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Liverpool böylelikle ligde üst üste 5. maçında da galibiyet çıkaramadı ve 2017'den beri (68 maç sonra) ilk kez evinde maç kaybetti.

Bu sonucun ardından Liverpool 34 puanda kaldı ve lider Manchester United'ın 6 puan gerisinde kaldı. Burnley ise 19 puana yükselerek küme düşme hattının üzerinde derin bir nefes aldı.