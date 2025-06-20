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Spor

Liverpool, Florian Wirtz'i açıkladı

Liverpool, Bayer Leverkusen'in Alman yıldızı Florian Wirtz'i kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi bu transfer için 150 milyon euro ödeyecek.

Haber Merkezi20 Haziran 2025 Cuma 21:38 - Güncelleme:
Liverpool, Florian Wirtz'i açıkladı
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Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeyecek. Wirtz, bu bedelle Bundesliga tarihinin en pahalı satışı oldu.

Liverpool, 22 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Wirtz, Jeremie Frimpong'un ardından bu yaz Bayer Leverkusen'den Liverpool'a imza atan ikinci futbolcu oldu.

Wirtz, Liverpool'a imzasının ardından, "Çok mutlu ve gururluyum. Uzun zamandır bekliyordum ve sonunda oldu, çok mutluyum." dedi.

Premier Lig'de kendisini göstermek istediğini söyleyen Alman yıldız, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Liverpool'da oynayan bazı oyuncularla konuştum ve buranın benim için mükemmel olduğunu, her maçın keyifli geçtiğini söylediler. İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Eski takımı Bayer Leverkusen'de 197 maçta süre bulan Wirtz, 57 gol attı ve 65 asist yaptı.

  • Florian Wirtz transferi
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