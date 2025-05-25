Liverpool, Florian Wirtz'ın transferinde sona yakın

Liverpool, Alman yetenek Florian Wirtz'ın transferini tamamlama aşamasında. Wirtz, Bayer Leverkusen'e ayrılık isteğini bildirdi.

Fabrizio Romano'ya göre, Wirtz bu yaz Liverpool'a katılmak istediğini Leverkusen'e bildirdi. Orta saha oyuncusu, Kırmızılar ile kişisel şartlar üzerinde anlaştı ve İngiliz şampiyonları şimdi oyuncunun transfer ücreti için görüşmelere başladı.

Bayern Münih ve Manchester City de bir aşamada Wirtz'i transfer etmekle ilgilendi, ancak Cuma günü çıkan haberlere göre transfer yarışından çekildikleri bildirildi ve bu durum Liverpool'un hedefleri doğrultusunda harekete geçmesi için yeşil ışık yaktı gibi görünüyor.