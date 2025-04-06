Liverpool, Fulham deplasmanında kayıp

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Fulham deplasmanına konuk oldu. Liverpool, Craven Cottage'deki maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Liverpool, 14. dakikada Alexis Mac Allister ile 1-0 öne geçti. Fulham, 23. dakikada Ryan Sessegnon, 32. dakikada Alex Iwobi ve 37. dakikada Rodrigo Muniz'in golleriyle ilk devreyi 3-1 önde tamamladı.

Liverpool'da 72. dakikada fileleri havalandıran Luis Diaz'ın golü maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde dördüncü haftadaki Nottingham Forest yenilgisinden bu yana ilk kez mağlubiyet yaşadı. Fulham, ligde bir hafta aranın ardından kazandı.

İkinci sıradaki takipçisi Arsenal'in (62 puan) Everton ile 1-1 berabere kaldığı haftada puan farkını arttırma fırsatını kullanamayan Liverpool, 73 puanda kaldı. Fulham, ligde 48 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında West Ham United ile karşı karşıya gelecek. Fulham, Bournemouth deplasmanına gidecek.