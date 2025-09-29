İSTANBUL 18°C / 13°C
  Liverpool, Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı
Spor

Liverpool, Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Liverpool, müsabakanın 21 kişilik kadrosunu açıkladı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 16:45
Liverpool, Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere'nin Liverpool takımı, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Liverpool'dan yapılan açıklamaya göre Federico Chiesa ve sakatlığı bulunan Giovanni Leoni kamp kadrosunda yer almadı.

İngiliz temsilcisinin Galatasaray maçı için 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Conor Bradley, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha.

Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.

Popüler Haberler
