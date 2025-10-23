Liverpool galibiyet hasretine 5 golle son verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Liverpool, Frankfurt Arena'daki maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Eintracht Frankfurt, 26. dakikada Rasmus Kristensen ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada sonra ise adeta Liverpool fırtınası başladı.

Liverpool, Hugo Ekitike'nin 35. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Ekitike, Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü eski takımı Eintracht Frankfurt'a attı. Fransız yıldız, gol sonrası sevinmedi.

Konuk ekip Liverpool, 39. dakikada Virgil van Dijk ve 44. dakikada Ibrahima Konate'nin golleriyle devreyi 3-1 önde tamamladı.

Liverpool, 66. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı gollerle maçı 5-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt'ta maça yedek kulübesinde başlayan Can Uzun, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Liverpool, kötü gidişata Eintracht Frankfurt maçıyla son verdi ve 4 maç aradan sonra kazandı.

Liverpool, bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı. Eintracht Frankfurt, 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Eintracht Frankfurt, Napoli deplasmanına gidecek.