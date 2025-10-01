Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u ağırladı.

Sarı-kırmızlılar, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool'u devirerek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, UEFA tarafından kazanan takımlara verilen galibiyet priminin de sahibi oldu.

Galatasaray, Liverpool zafer sonrası 2 milyon 100 bin Euro'luk (yaklaşık 103 milyon TL) galibiyet primini de kasasına koydu.

Böylece Galatasaray'ın toplam geliri 32.1 milyon Euro'ya yükseldi.