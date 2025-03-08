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Spor

Liverpool geriden gelip kazandı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçı Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Liverpool geriden gelip kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçı Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Southampton, 45. dakikada Will Smallbone ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

Liverpool, 51. dakikada Darwin Nunez ve 54. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı gollerle birlikte 2-1 öne geçti.

Liverpool'da ikinci kez kazanılan penaltıda topun başına yine Salah geçti ve Mısırlı yıldız, 88. dakikada penaltıdan skoru 3-1'e getiren golü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Liverpool, Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

SALAH'TAN REKOR!

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu maçtaki golleriyle birlikte önemli bir rekor yakaladı. Salah, bu sezon ligde 29 maçta 27 gol, 17 asistle 44 gole katkı verdi ve ligde bir sezonda skora en çok katkı veren Thierry Henry ve Erling Haaland'ın rekorlarına ortak oldu. (Henry ve Haaland da bir sezonda 44 gole katkı vermişti. Henry 2002-2033 sezonunda, Haalanda ise 2022-2023 sezonunda bu başarıyı yakalamıştı.)

Bu sonucun ardından Liverpool, 70 puana yükseldi. Southampton, 9 puanda kaldı.

Liverpool, ligde bir sonraki maçında derbide Everton'ı konuk edecek. Southampton, gelecek hafta Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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