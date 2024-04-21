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Spor

Liverpool ikinci yarıda güldü!

Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham'ı 3-1 mağlup etti.

21 Nisan 2024 Pazar 20:34 - Güncelleme:
Liverpool ikinci yarıda güldü!
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Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Liverpool 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Alexander-Arnold, 53. dakikada Gravenberch ve 72. dakikada Diogo Jota attı. Fulham'ın tek golü 45+2. dakikada Castagne'den geldi.

Jürgen Klopp'un öğrencileri ligde 2 maç sonra galip geldi.

Alınan bu galibiyetle Liverpool puanını 74 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Fulham ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, West Ham'a konuk olacak. Fulham ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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