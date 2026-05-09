9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
  • Liverpool ile Chelsea yenişemedi: Anfield'da kazanan çıkmadı
Spor

Liverpool ile Chelsea yenişemedi: Anfield'da kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Chelsea'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Liverpool puanını 59'a yükseltti.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 16:38
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Liverpool, 6. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçti. Chelsea ise 35. dakikada Enzo Fernandez'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla Chelsea'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Londra ekibi 6 maç aradan sonra puan almayı başardı.

Alınan sonucun ardından Liverpool puanını 59'a, Chelsea ise 49'a yükseltti.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise Tottenham Hotspur ile sahasında karşı karşıya gelecek.

