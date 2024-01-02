Liverpool ile Manchester City transfer için yarışıyor!

Bu sezon Bayer Leverkusen'in gösterdiği muazzam performansta baş rollerden biri olan Florian Wirtz'in talipleri her geçen gün artıyor.

2 DEV TAKIM YARIŞIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Florian Wirtz için Liverpool ve Manchester City arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.

Manchester City'nin sezon başında transfer etmek istediği ancak sonrasında vazgeçtiği Lucas Paqueta ismi hala anılsa da Florian Wirtz'in gösterdiği performansın Pep Guardiola'yı çok etkilediği söylendi.

Geleceğe yönelik yatırımılarını sürdürmek isteyen Jurgen Klopp'unda, 20 yaşındaki Alman yıldızı transfer etmek için çok çaba sarf ettiği de iddia edildi.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 23 resmi maça çıkan Florian Wirtz bu karşılaşmalarda 8 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.