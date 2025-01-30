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Spor

Liverpool ilk mağlubiyetini PSV'den aldı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu PSV'ye 3-2 mağlup oldu. İlk 7 maçında 7 galibiyet alan İngiliz temsilcisi ilk mağlubiyetini yaşadı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 01:41 - Güncelleme:
Liverpool ilk mağlubiyetini PSV'den aldı
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Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool deplasmanda Peter Bosz'un yönetimindeki PSV'ye 3-2 mağlup oldu.

Philips Stadyumu'nda oynanan maçta PSV'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Johan Bakayoko, 45. dakikada Ismael Saibari ve 45+6'da Ricardo Pepi kaydetti.

Liverpool'un gollerini ise 28. dakikada penaltıdan Cody Gakpo ve 40. dakikada Harvey Elliot kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 7'de 7 ile geldiği Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında ilk kez mağlup olmuş oldu.

Liverpool lig aşamasını 21 puanla lider olarak tamamlarken, PSV 14 puanla 14. sırada kaldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, PSV yoluna play off turunda devam edecek.

Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

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