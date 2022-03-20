İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2022 Pazartesi / 18 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8082
  • EURO
    16,4073
  • ALTIN
    914.534
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı
Spor

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA20 Mart 2022 Pazar 23:18 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 23:18
ABONE OL

İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup eden Liverpool, yarı finale kaldı.

City Ground Stadı'nda oynanan turnuvanın son çeyrek final maçının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Maçın sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Liverpool, Portekizli oyuncusu Diogo Jota'nın 83. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Bu maçın ardından turnuvada yarı finale kalan tüm takımlar belli oldu. Bu turda, Manchester City ile Liverpool, Chelsea ile Crystal Palace 16 Nisan'da karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.