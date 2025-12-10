İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6155
  • EURO
    49,6635
  • ALTIN
    5758.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool, Inter'i 88'de devirdi

Şampiyonlar Ligi'nin dev maçında Inter'i Milano'da ağırlayan Liverpool, Szoboszlai'nin 88. dakikadaki penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın 11. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 01:16 - Güncelleme:
Liverpool, Inter'i 88'de devirdi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın zorlu mücadelesinde Inter ile Liverpool karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

SALAH YOK, HAKAN SAKATLANDI

Muhammed Salah'ın maç kadrosuna alınmadığı Liverpool'a karşı miili futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı. Ancak Hakan Çalhanoğlu 11. dakika sakatlandığı için oyuna devam edemedi.

LIVERPOOL 88'DE GÜLDÜ!

Liverpool maçın 32. dakikasında Ibrahima Konate ile golü buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Maçın son bölümünde penaltı kazanan Liverpool'da 88. dakikada Dominik Szoboszlai golü attı ve galibiyeti getirdi.

Bu galibiyet sonrası Liverpool puanını 12'ye yükseltti. Inter 12 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Inter, bir başka İngiliz takımı Arsenal'i ağırlayacak. Liverpool, Marsilya deplasmanına çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.