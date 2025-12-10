Liverpool, Inter'i 88'de devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın zorlu mücadelesinde Inter ile Liverpool karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

SALAH YOK, HAKAN SAKATLANDI

Muhammed Salah'ın maç kadrosuna alınmadığı Liverpool'a karşı miili futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı. Ancak Hakan Çalhanoğlu 11. dakika sakatlandığı için oyuna devam edemedi.

LIVERPOOL 88'DE GÜLDÜ!

Liverpool maçın 32. dakikasında Ibrahima Konate ile golü buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Maçın son bölümünde penaltı kazanan Liverpool'da 88. dakikada Dominik Szoboszlai golü attı ve galibiyeti getirdi.

Bu galibiyet sonrası Liverpool puanını 12'ye yükseltti. Inter 12 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Inter, bir başka İngiliz takımı Arsenal'i ağırlayacak. Liverpool, Marsilya deplasmanına çıkacak.