22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Spor

Liverpool kabusu yaşıyor

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, ligde son olarak Brighton'a mağlup olarak 10 yıl önceki kabusu bir kez daha yaşadı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 11:48 - Güncelleme:
Premier Lig'de son olarak Brighton deplasmanında 2-1 mağlup olan Liverpool, 10 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor.

Arne Slot yönetimindeki İngiliz ekibi, bu sezon ligde toplamda 10. yenilgisini aldı.

Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, en son ligi 8. sırada 2015-16 sezonunda 10 mağlubiyet birden yaşamıştı.

Hollandalı teknik adam Slot, tartışmaların odağındaki isim olurken İngiliz basınında yer alan haberlere göre de koltuğunun sallandığı belirtiliyor.

Liverpool taraftarları da sosyal medya hesaplarından Arne Slot'un kovulmasına ilişkin fikirlerini belirtti.

