Spor

Liverpool, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde çalıştı

Premier Lig ekibi Liverpool, bugünkü antrenmanını Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptı.

1 Ekim 2025 Çarşamba 17:24
Liverpool, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde çalıştı
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde idman yaptı.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool, Kasımpaşa'nın çalışmalarını gerçekleştirdiği Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün antrenman gerçekleştirdi.

İngiltere temsilcisi, idmanın tamamlanmasının ardından tesislerden ayrıldı.

