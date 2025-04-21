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Spor

Liverpool kazandı! Leicester City küme düştü

Liverpool, Leicester deplasmanında 1-0 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etmesine 1 maç kaldı. Leicester ise bitime 5 hafta kala küme düştü.

Haber Merkezi21 Nisan 2025 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
Liverpool kazandı! Leicester City küme düştü
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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 79'a yükselten ve en yakın takipçisi Arsenal ile puan farkını 13'e çıkaran Liverpool, gelecek hafta Tottenham'ı sahasında yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Leicester ise 18 puanda kaldı ve Premier Lig'den düştü. Leicester, gelecek hafta Wolves'a konuk olacak.

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