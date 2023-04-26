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Spor

Liverpool kazanmaya devam ediyor

Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool deplasmanda West Ham'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

26 Nisan 2023 Çarşamba 23:56 - Güncelleme:
Liverpool kazanmaya devam ediyor
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Premier Lig 33. hafta maçında Liverpool, deplasmanda West Ham ile karşılaştı.

London Stadium'da oynanan maçı Liverpool 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Cody Gakpo ve 67. dakikada Joel Matip kaydetti. West Ham'ın tek golü 12. dakikada Lucas Paqueta'dan geldi.

Liverpool, bu sonucun ardından ligde oynadığı son 3 maçı kazanmış oldu. West Ham ise ligde 2 maç sonra kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından Liverpool, puanını 53'e yükseltti. West Ham 34 puanda kaldı. West Ham ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek. Liverpool ise Tottenham'ı konuk edecek.

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