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Spor

Liverpool, Konate'nin bonservisini belirledi

Liverpool, adı Real Madrid ile anılan Fransız stoperi Ibrahima Konate için en az 60 milyon euro bonservis bedeli talep edecek.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 17:09 - Güncelleme:
Liverpool, Konate'nin bonservisini belirledi
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Liverpool, Fransız savunmacı İbrahima Konaté'yi Real Madrid'e satmaya hazır ancak belirli şartların yerine getirilmesini istiyor.

İngiliz ve Alman basınında yer alan haberlere göre, Liverpool'un Borussia Dortmund'un stoperi Nico Schlotterbeck'e ilgisi, Konaté'nin satışını mümkün hale getirebilir. Ancak Kırmızılar, Fransız savunmacıyı 60 milyon eurodan aşağı bir bedelle bırakmak istemiyor.

2026 YILINDA BİTİYOR

Bu durum, Real Madrid'in transfer politikasına ters düşebilir. Çünkü Konaté'nin sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor ve eflatun-beyazlılar, Trent Alexander-Arnold transferinde olduğu gibi oyuncuyu serbest statüde ya da daha düşük bir bedelle kadrosuna katmayı düşünebilir.

Florentino Pérez'in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyor.

SAVUNMA İÇİN ALTERNATİFLER VAR

Şu an için Real Madrid, stoper transferi konusunda aceleci değil. Kulüp, Konaté dışında da farklı savunmacıları takip ediyor ve 2025 yazında kesin bir transfer yapma kararı henüz alınmış değil.

Madrid ekibi, 2026 veya 2027'ye kadar bekleyebilir. Özellikle Arsenal ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan William Saliba, potansiyel adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

RUDIGER VE ALABA BELİRLEYİCİ OLACAK

Madrid'in savunma rotasyonu, Antonio Rüdiger ve David Alaba'nın fiziksel durumuna bağlı olacak. İki oyuncu da kariyerlerinde önemli sakatlıklar yaşadı ve yaşları ilerledikçe performanslarının düşmesi bekleniyor.

Ancak formda kalmaları halinde bir veya iki sezon daha takıma katkı sağlayabilecekleri düşünülüyor. Ayrıca, genç yetenek Asencio'nun gelişimi ve Eder Militao'nun sakatlık sonrası dönüşü de kısa vadede savunma hattını güçlendirebilir.

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