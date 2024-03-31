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Spor

Liverpool kritik virajda hata yapmadı!

Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool sahasında konuk ettiği Brighton' 2-1'lik skorla mağlup etti.

31 Mart 2024 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Liverpool kritik virajda hata yapmadı!
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Anfield'de oynanan maçı ev sahibi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.

Brighton, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Danny Welbeck ile öne geçti. Liverpool, 27'de Luis Diaz ile skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Liverpool, 65'te yıldızı Muhammed Salah ile bir gol daha bularak 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.

Manchester City ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği haftada hata yapmayan Liverpool, puanını 67'ye çıkardı. Brighton, 42 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'de bir sonraki haftada Sheffield United'ı ağırlayacak. Brighton, bu kez Brentford deplasmanına gidecek.

Jürgen Klopp, bu maçla birlikte Liverpool'un başındaki 300. galibiyetini elde etti.

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