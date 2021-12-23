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Spor

Liverpool - Leeds United ve Wolves - Watford maçları ertelendi

İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 17:18 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:18
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Liverpool kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bu pazar günü Anfield'da Leeds United ile olan maçın Premier Lig yetkilileri tarafından ertelendiğini duyuruldu. Açıklamada, Leeds United kadrosundaki artan pozitif COVID-19 vakalarının ardından karşılaşmanın planlanan tarihte oynanamayacağına karar verildi.

Liverpool'un Leeds United ile oynayacağı maç dışında Wolves ile Watford arasındaki maç da koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Her iki maçın da 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanıyordu, ancak Leeds ve Watford'dan gelen talepler üzerine maçlar ertelenmiş oldu.

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